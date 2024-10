Stand: 15.10.2024 08:34 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bahnfahrer können sich auf neue Marschbahn freuen

Vor dem Bahngipfel in Niebüll (Kreis Nordfriesland) stellen das Land und die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) am Dienstagnachmittag den modernisierten Marschbahn-Zug in Husum (auch Kreis Nordfriesland) vor. In den Zügen gibt es demnach neue Sitzbezüge, Polster, Armlehnen und Fußbodenbeläge. Zudem wurden durchgängiges WLAN, Steckdosen und ein verbesserten Mobilfunkempfang eingerichtet. An der Vorstellung werden Vertreter aus der Politik, NAH.SH und der Zugbranche teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Pläne für Streckenausbau Niebüll-Westerland nicht verschoben

Am Dienstag Abend findet in Niebüll (Kreis Nordfriesland) der vierte Bahngipfel für Nordfriesland statt. Eine zentrale Rolle wird dabei die Frage nach dem zweigleisigen Ausbau der Marschbahn spielen. Am Montag teilte das Bundesverkehrsministerium mit, dass die Marschbahn - trotz gegenteiliger Befürchtungen - zwischen Niebüll und Sylt ohne Verzögerung weitergeplant wird. Eine Finanzierungssicherheit für die Umsetzung der Pläne gebe es jedoch nicht. Laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will der Bund beim Bahnausbau den Schwerpunkt vor allem auf sogenannte Hochleistungskorridore setzen. Darunter würde die Marschbahn laut Madsen wohl nicht fallen. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

