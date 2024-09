Stand: 17.09.2024 09:34 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Mehr als 500 Betriebe im Landesnorden von Blauzungenkrankheit betroffen

Die Blauzungenkrankheit ist inzwischen in 430 Betrieben in Nordfriesland und 104 Betrieben im Raum Schleswig-Flensburg festgestellt worden. In Nordfriesland sind laut Kreisverwaltung im August dreimal so viel Schafe gestorben wie im Vorjahresmonat. Aufgrund der hohen Auslastung der Tierkörperbeseitigungsanstalt in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) wurden anfangs Kadaver verzögert abgeholt. Inzwischen sollen aber mehr Fahrzeuge dafür unterwegs sein. In Nordfriesland sind inzwischen mehr als 50.000 Tiere geimpft. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

Anwohnerklage bringt Bildungszentrum Artefact in Finanznot

Eine Klage von Anwohnern hat das Bildungszentrum Artefact in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) für erneuerbare Energien nach eigenen Angaben in Finanznot gebracht. Im Klimapark bei Glücksburg laufen unter anderem Seminare zum Lehmbau und zur Solartechnik. Nun gibt es Streit um die bereits erfolgte Vermietung der 14 Gästezimmer an Urlauber. Erst dadurch werde der Betrieb wirtschaftlich, sagte Geschäftsführer Werner Kiwitt. Im B-Plan ist bisher aber nur eine Nutzung durch Seminarteilnehmer und Jugendgruppen vorgesehen. Die Stadt Glücksburg wollte den B-Plan nachträglich anpassen. Dagegen richtet sich die Klage, über die das Oberverwaltungsgericht in Schleswig entscheiden muss. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

Veranstaltungsagentur in Schleswig stellt den Betrieb ein

Die Schleswiger Veranstaltungsagentur "Spass im Norden - The Avengers" stellt nach eigenen Angaben aus wirtschaftlichen Gründen den Betrieb ein. Damit sind zunächst elf Termine in Schleswig-Holstein mit den Künstlern Wolfgang Trepper, Emmi & Wilnowsky, LaLeLu und "die feisten" abgesagt. Informationen über die Veranstaltungen mit Torsten Sträter und Nightwash sollen bald folgen. Veranstaltungen in Lübeck sind nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 16:30 Uhr

