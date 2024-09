Stand: 12.09.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Technischer Defekt soll Ursache für Saunabrand in Tarp sein

In einem Wohnhaus in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwoch Abend ein Feuer in einer Sauna ausgebrochen. Zwei Menschen mussten nach Angaben der Feuerwehr mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer ist laut Polizei auch in die Zwischendecke und Zwischenwände des Gebäudes gezogen. Wie hoch der Schaden genau ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Reparaturarbeiten an Regionaldeichen kosten Land Millionen

Die historische Sturmflut im Oktober hat landesweit an mehr als sechseinhalb Kilometern Ostsee-Deichlinie schwere Schäden hinterlassen. Das Land hatte bereits im Frühjahr schnelle Hilfe und vor allem Geld für die Reparaturen an den Regionaldeichen versprochen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 24,5 Millionen Euro. Allerdings können nicht alle Reparaturarbeiten noch in diesem Jahr vor der Sturmflutsaison abgeschlossen werden. Das betrifft zum Beispiel den Deich in Oehe (Kreis Schleswig-Flensburg) - dort musste man offenbar lange auf eine Förderzusage des Landes warten. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

