Stand: 11.09.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Tarp: Auto auf A7 überschlägt sich mehrfach

Am Dienstagabend hat sich auf der A7 bei Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg ein Auto mehrfach überschlagen. Laut Polizei ist es zunächst gegen die Mittelplanke gefahren. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, die Beifahrerin leicht. Die Autobahn war zwischen Tarp und Flensburg etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Deichabschnitte wegen Blauzungenkrankheit gesperrt

Einige Deichabschnitte in Schleswig-Holstein werden in den kommenden Wochen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Grund dafür ist laut Landesbetrieb für Küstenschutz die Blauzungenkrankheit, die sich unter Schafen im Land immer weiter ausbreitet. Durch die Sperrungen sollen die krankheitsgeschwächten Tiere auf den Deichen weniger Stress haben. Bislang ist nur ein Deichabschnitt auf der Halbinsel Nordstrand im Kreis Nordfriesland betroffen, weitere sollen laut Landesbetrieb für Küstenschutz aber folgen. Schilder sollen dann auf die Sperrungen hinweisen. Insgesamt wurde die Blauzungenkrankheit allein im Kreis Nordfriesland mittlerweile bei 171 Schafhaltungen nachgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

"13 Wochen": KZ-Gedenken für Opfer in Husum-Schwesing

Zur Erinnerung an die Opfer der Konzentrationslager Husum-Schwesing und Ladelund (Kreis Nordfriesland) hat der Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing das Projekt "13 Wochen" ins Leben gerufen. "Wir erinnern an die Ereignisse vor 80 Jahren, indem wir den Weg der Häftlinge gehen - also von dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers nach Husum durch die Stadt hindurch", sagt Friedemann Magaard, Organisator und Pastor der Kirchengemeinde Husum. Vor 80 Jahren mussten 2.500 Häftlinge unter katastrophalen Bedingungen von September bis Dezember 1944 den Verteidigungsgraben "Friesenwall" bauen. In diesen 13 Wochen starben insgesamt mehr als 300 Inhaftierte. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 08:30 Uhr