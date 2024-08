Stand: 30.08.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ministerpräsident Günther in Eggebek

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Donnerstag das Artenschutzzentrum in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) besucht. Auf dem ehemaligen Militärgelände am Stapelholmer Weg informierte sich Günther über die Erhaltung von bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Dabei ging es unter anderem um den Wildstaudengarten "Arten Eden", eine Zuchtanlage für bedrohte Amphibien und Reptilien, um den Neubau des sogenannten Greenhaus, sowie mehrere Schaugärten. Günther verwies auf die großartige Leistung, die in Eggebek für den Naturschutz erbracht werde. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 08:30 Uhr

Kommission prüft Verlauf der deutsch-dänischen Grenze

Seit genau einhundert Jahren prüft die deutsch-dänische Grenzkomission den genauen Verlauf der Grenze von 1920. Die erste Inspektion war 1924. Alle zehn Jahre kommen seitdem Beamte der dänischen Klimadatenbehörde und der Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg zusammen. Bereits am Mittwoch haben die Experten vom Schiff aus die 70 Kilometer lange Seegrenze von Sonderburg bis Flensburg geprüft. Am Donnerstag waren dann 68 Kilometer Landgrenze vom Grenzübergang Schusterkate an der Flensburger Förde bis an die Nordseeküste an der Reihe. 280 Grenzsteine markieren dabei den Grenzverlauf. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 08:30 Uhr

