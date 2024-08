Stand: 27.08.2024 08:06 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Lkw in der Gemeinde Handewitt geht in Flammen auf

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Lkw-Sattelzug auf dem A7-Parkplatz Altholzkrug in der Gemeinde Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich laut Polizei retten. Der Feuerwehr gelang es, den Tank abzupumpen und ein Übergreifen der Flammen auf den Auflieger zu verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Der Parkplatz bleibt gesperrt, bis der Sattelzug abgeschleppt ist. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

SSW fordert Bundeshilfe für Flensburger Werft

Nach der von Kanzler Scholz angekündigten Bundeshilfe für die Meyer Werft in Papenburg fordert der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler auch ein stärkeres Engagement für Flensburg. Berichten zufolge wollen sich der Bund und das Land Niedersachsen in Papenburg mehrheitlich beteiligen und das Eigenkapital um 400 Millionen Euro aufstocken. Zudem soll der Staat für weitere Kredite bürgen. Für Flensburg hatte der Bund dagegen vor einem Monat seine Förderzusage für den Bau von Flüssigerdgas-Bunkerschiffen zurückgezogen. Werfteigner Lars Windhorst mit seiner Tennor-Gruppe habe nicht das geforderte Eigenkapital nachweisen können, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Seidler regt nun an, mit Windhorst intensiver über einen Verkauf der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) zu verhandeln, da die Werft etwa für den Ausbau der Windenergie auf See dringend gebraucht werde. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

VHS Schleswig startet mit neuem Leiter

Die Volkshochschulen starten in ein neues Semester. So auch die VHS Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), die mit Florentin Viebig einen neuen Leiter hat. Einige Kurse, wie "Die Welt der Malerei", "Französisch für Anfänger*innen", "Plattdeutsch", "Qigong und Tai-Chi" haben in Schleswig noch freie Plätze. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2024 | 08:30 Uhr