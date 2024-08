Stand: 12.08.2024 09:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Gegengift für Oeverseer Schlange noch nicht verfügbar

Erst in vier Wochen erwartet die Gemeinde Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) das Gegengift für die südafrikanische Baumschlange, die sich seit dem Frühjahr in einem Sumpfgebiet befindet. Es wurde bei einer südafrikanischen Firma bestellt und soll dann ins UKE Hamburg geliefert werden. Dort wird es zentral gelagert. Die Gemeinde Oeversee will damit auf Nummer sicher gehen. Ein Biss könnte tödlich sein. In dem unzugänglichen Bereich sind bereits Reusen aufgestellt worden, um das Tier einzufangen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Veranstalter mit Husumer Hafentagen zufrieden

Fünf Tage lang hat Husum die Hafentage gefeiert. Projektleiterin Kristin Hultzsch von der Messegesellschaft Husum (Kreis Nordfriesland) spricht von einem gelungenen Fest mit gutem Wetter. Höhepunkte waren der Hafentagelauf am Sonnabend sowie das Entenrennen und das Tauziehen am Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

12.000 Menschen kamen zu den Wikingertagen in Schleswig

Veranstalter der Wikingertage in Schleswig, Kai Uwe Dammann, ist mit der Besucherzahl von 12.000 zufrieden. Er sagte: "Unser Team hat in Zusammenarbeit mit 300 Wikingern den Gästen ein tolles Angebot bereitet." Auf den Königswiesen in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) konnten die Gäste Wikingerhandwerk, Schaukämpfe und Waffenkunde bestaunen. Hinzu kamen Gaukler, Lesungen und Barden. Ein Höhepunkt am Sonnabend war das Wikinger-Tampentrekken. Das Wikingerschiff Sigyn konnte allerdings nicht mehr in See stechen, weil die Schlei Niedrigwasser hatte. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.08.2024 | 08:30 Uhr