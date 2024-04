Stand: 09.04.2024 10:46 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

War es Brandstiftung? Neue Erkenntnisse über Brand in Klein Bennebek

Nach dem Feuer mit einem Toten in Klein Bennebek im Kreis Schleswig-Flensburg vor wenigen Tagen hat die Polizei neue Erkenntnisse. Demnach gehen die Ermittler jetzt von Brandstiftung aus. Unter Verdacht sei der 27-Jährige, der bei dem Brand ums Leben gekommen war sowie seine gleichaltrige Freundin. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Die beiden waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei den Eltern des Tatverdächtigen zu Besuch. Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Feuer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 09:00 Uhr

Sylt Stadion wird abgerissen - kommt der Multipark?

Das Sylt Stadion im Süden von Westerland (Kreis Nordfriesland) soll mittelfristig in einen modernen Sport- und Freizeitbereich umgebaut werden. Am Montag haben dafür die Abrissarbeiten begonnen. Laut Gemeinde werde zuerst das baulich marode südöstliche Kassenhäuschen abgerissen. Im Anschluss folge das frühere Umkleide- und Sanitärgebäude. Mit dem Abriss werden gleichzeitig die Voraussetzungen für die neue Trasse des Westküstenradweges geschaffen. Die Sylter Gemeindevertretung hatte in ihrer letzten Sitzung einstimmig beschlossen, einen Förderantrag für den Bau des Multiparks beim Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2024 einzureichen. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Buckelwal erneut in der Flensburger Förde gesichtet

Am Montag ist der Buckelwal in der Flensburger Förde wieder gesichtet worden. Zwei Segler hatten den zwölf Meter langen Wal auf ihrem Boot direkt im Hafen entdeckt, als er auftauchte. Bereits am Freitag schwamm das Tier bei Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) in der Flensburger Förde. Danach wurde er noch an der Eckernförder Mole und bei Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesehen. Der Naturschutzbund Schleswig-Holstein (NABU) geht davon aus, dass der Buckelwal wegen der Heringsschwärme in die Ostsee gekommen ist. Naturschützer hoffen, dass das Tier die Ostsee bald wieder verlässt. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Engelsby sucht Graffiti-Sprayer für Kunstprojekt

Graffiti, aber ganz legal: In Engelsby in Flensburg soll eine triste Fahrradunterführung verschönert werden. Nach Angaben der Stadt werden für dieses Projekt noch Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren gesucht, die Lust haben mitzumachen. Der Workshop beginnt am Mittwoch und endet am Sonntag. Anmelden kann man sich direkt bei der leitenden Künstlerin Melina Grasso. Schon im vergangenen Jahr wurde in Engelsby bereits eine Unterführung in ein U-Boot-Panorama verwandelt. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

NATO-Luftwaffen-Manöver in Jagel

In Schleswig-Holstein soll es im Juni ein Luftwaffen-Manöver geben: Etwa 60 Jets und Hubschrauber werden in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg erwartet. Das NATO-Manöver heißt "Tiger Meet" und findet nach 2004 und 2014 bereits zum dritten mal in Jagel statt, wie ein Sprecher des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 Immelmann mitteilte. Fast zwei Wochen wird die Übung dauern, und zwar vom 3. bis zum 14. Juni. Soldaten aus elf NATO-Staaten nehmen daran teil, um Erfahrungen auszutauschen und um die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Anwohner in der Region müssen in dieser Zeit mit mehr Luftverkehr und damit auch mehr Lärm rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

Bevölkerungszahl im Norden Schleswig-Holsteins wächst

Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein wird sich in den kommenden Jahren kaum verändern. Das zeigt eine Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden 2040 etwa 15.000 Menschen mehr in Schleswig-Holstein leben als im Vergleichsjahr 2020. Das ist ein Anstieg um 0,5 Prozent. Deutlich wachsen soll zum Beispiel Flensburg. Hier lebten 2020 etwa 90.000 Menschen, 2040 sollen es gut 94.000 sein - ein Anstieg um etwa fünf Prozent. Knapp dahinter Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg und Segeberg. Sinken wird die Bevölkerungszahl dagegen unter anderem in Neumünster und im Kreis Plön - voraussichtlich um 3,5 beziehungsweise 2,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

