Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Gemeinde Sylt kauft Grundstück zwischen Tinnum und Keitum

Die Gemeinde Sylt im Kreis Nordfriesland hat bei einer Auktion in Berlin ein rund 4,5 Hektar großes Grundstück zwischen Tinnum und Keitum ersteigert. Der Kaufpreis lag laut Gemeinde bei knapp 500.000 Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde eine angrenzende Fläche im Bereich des Sportzentrums Tinnum ersteigert. Nach Angaben von Marcus Kopplin, dem Betriebsleiter des Kommunalen Liegenschaftsmanagements auf Sylt, ist aktuell noch unklar, was mit der Fläche passieren soll. Er sprach von "Grundstücksbevorratung". Bei der Auktion kamen noch drei weitere kleine Sylter Grundstücke in Kampen unter den Hammer. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Fahrschülerin während Übungsfahrt schwer verletzt

In Südermarsch im Kreis Nordfriesland ist eine Fahrschülerin am Dienstag während einer Übungsfahrt mit ihrem Motorrad von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben stürzte die 42-Jährige in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen und prallte gegen einen Stromkasten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:00 Uhr

Bundespolizei sperrt Bahnstrecke bei Niebüll

Ein Fotoshooting von zwei Jugendlichen hat am Dienstag für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt. Laut Bundespolizei wollten die 14- und 15-Jährigen in Niebüll (Kreis Nordfriesland) nahe an den Bahngleisen Fotos machen. Ein Jugendlicher sei dafür sogar ins Gleis gegangen. Die Beamten sperrten die Strecke und konnten die Jugendlichen finden. Ihnen war offenbar nicht klar, wie gefährlich die Aktion war. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:00 Uhr

Neuer Batteriespeicher in Bollingstedt geplant

In zwei Jahren soll im Kreis Schleswig-Flensburg ein riesiger Batteriespeicher ans Netz gehen. Er soll den Tagesverbrauch von rund 30.000 Haushalten zwischenspeichern können. Das bayerische Unternehmen EcoStor will die Anlage nach eigenen Angaben ohne Zuschüsse auf einer fünf Hektar großen Fläche in der Nähe der A7 bauen. Der Strom soll dort gespeichert werden, um Wind- oder Solarstrom mehrere Stunden vorzuhalten, auch wenn Wind und Sonne nachlassen. Bisher können die meisten Batteriespeicher nur kurzfristige Schwankungen im Stromnetz im Sekundenbereich ausgleichen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

Elf Sternerestaurants in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es weiterhin elf Sternerestaurants. Der "Guide Michelin" hat am Dienstag seine neue Bewertung veröffentlicht. Im Kreis Plön hat ein Restaurant seinen Stern verloren, weil der Chefkoch gegangen ist, dafür ist auf Sylt ein neues Sternerestaurant dazu gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

Tarifverhandlungen im kommunalen Busgewerbe

Wegen eines Traiffkonflikts fahren seit einigen Wochen am Wochenende unter anderem in Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck keine Busse. Heute wollen sich die Gewerkschaft ver.di und die Arbeitgeber wieder an einen Tisch setzen. Größter Streitpunkt ist die Wochenarbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer. 35 statt 39 Wochenstunden fordert ver.di - die Arbeitgeber lehnen das aus finanziellen und organisatorischen Gründen ab. Sie haben ein Stufenmodell über mehrere Jahre angeboten, um die Arbeitszeit zu reduzieren, das wiederum die Gewerkschaft ablehnt. Sollten die heutigen Gespräche scheitern, könnte ver.di zur Urabstimmung aufrufen: In der Folge könnte ein längerer Streik im kommunalen Busgewerbe drohen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

