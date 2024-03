Stand: 22.03.2024 08:10 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Erneut Busstreik in Flensburg

An diesem Wochenende werden in Flensburg keine Busse von Aktiv Bus unterwegs sein. Zum vierten Mal in Folge wird von Freitagnachmittag um 16.30 Uhr bis Sonntag gestreikt. Die Warnstreiks sind eine Reaktion auf eine vierwöchige Verhandlungs-Zwangspause, für die laut ver.di die Arbeitgeberseite verantwortlich ist. Der kommunale Arbeitgeberverband gab terminliche Gründe dafür an. Paul Hemkentokrax von Aktiv Bus in Flensburg hofft, dass am kommenden Mittwoch ein Tarifabschluss erzielt werden kann. Vom Streik am Wochenende ausgenommen sind die Nachtbusse. Einen Sonderfahrplan gibt es auf aktivbus.de. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 8:30 Uhr

Bio-Methananlage in Osterby geht an den Start

In Osterby im Kreis Schleswig-Flensburg wird am Freitagabend die größte Bio-Methananlage Schleswig-Holsteins in Betrieb genommen. In der Anlage wird Biomethan aus Gülle und Mist hergestellt. Die Anlage speist Erdgas in das internationale Erdgasnetz ein. In der Vergangenheit hatte die Anlage auch Kritik hervorgerufen, nicht alle der 300 Einwohner der Gemeinde waren über die Pläne glücklich gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Jobmesse auf dem Raddampfer "Princess" in Kappeln

Auf dem Raddampfer Princess im Kappelner Hafen gibt es am Freitag von 11 bis 14 Uhr ein "Job Speeddating". 16 Arbeitgeber aus den Bereichen Gastronomie und Hotellerie aus dem Raum Kappeln nehmen dort teil, sagt Urs Köhler vom Jobbcenter Schleswig-Flensburg. Unterlagen bräuchten Jobbsuchende nicht mitzubringen, in erster Linie gehe es um ein Kennenlernen, so Köhler weiter. Das Job Speeddating findet bereits zum vierten Mal statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 08:30 Uhr