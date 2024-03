Stand: 18.03.2024 08:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neue Fährverbindung zwischen Flensburg und Dänemark

Ab heute gibt es zwischen Flensburg und Sonderburg eine Fährverbindung. Die Fähre legt um 9.45 Uhr zum ersten Mal von der Schiffbrücke am Flensburger Hafen ab, wie der Betreiber Watten Fährlinien mitteilt. Der Fördeexpress-Katamaran hat Platz für bis zu 50 Passagiere und 20 Fahrräder. Bis Oktober bietet der Betreiber zwei bis drei Hin- und Rückfahrten täglich an - außer sonntags. In den Sommermonaten soll es Sonderfahrten geben. Eine Fahrt dauert etwa 90 Minuten. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Seenotretter befreien Boot bei Schleimünde

Am Sonnabend haben Seenotretter bei Schleimünde (Kreis Schleswig-Flensburg) ein havariertes Motorboot gerettet. Das Boot eines Skippers war am Abend nach der Einfahrt in die Schlei manövrierungsunfähig geworden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Offenbar war etwas in den Propeller geraten. Bei Nordwestwind war das Motorboot auf eine Steinmole kurz hinter dem Leuchtturm Schleimünde aufgelaufen. Die Seenotretter brachten das neun Meter lange Stahlschiff nach Maasholm. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Schleifähre Missunde: Runder Tisch geplant

Um eine Übergangslösung für die Schleifähre Missunde - zumindest für die Sommersaison - zu finden, ist diese Woche ein Runder Tisch mit allen Beteiligten geplant. Das hat Verkehrs-Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) am Sonnabend beim Aktionstag am Brodersbyer Anleger angekündigt. Die neue E-Fähre ist noch nicht einsatzfähig, die alte aber bereits zum Schrottwert verkauft. Ein Rückkauf und die Wiederinbetriebnahme der alten Fähre wird diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 08:30 Uhr