Stand: 14.03.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswig-Flensburg: Falscher Heilpraktiker wieder in Haft

Der angebliche Heilpraktiker aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, der seine Frau getötet und mehrere Patientinnen vergewaltigt haben soll, sitzt erneut in Untersuchungshaft. Der Angeklagte sei inwischen dringend verdächtig, seine Ehefrau im August 2022 aus Habgier getötet zu haben, teilte das Gericht mit. Der Mann war im Sommer vorübergehend aus der U-Haft entlassen worden. Ihm droht bei einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Neue Hoffnung für Freibad Flensburg-Weiche

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat einen Förderantrag für das Freibad in Flensburg-Weiche über 3,4 Millionen Euro doch noch freigegeben. Die Mittel waren wegen der Haushaltskrise zunächst gesperrt worden. Mit der Freigabe ist nach Angaben der Stadt nun doch ein Neubau oder eine Sanierung möglich. Georg Stelzer vom Betreiber-Verein Jugentreff Weiche sagte, der Verein habe nicht mehr daran geglaubt, dass er überhaupt Förderung bekommen würde. "Wir müssen jetzt zügig mit der Stadt zusammenkommen, um zu sehen, wie es weitergehen soll." | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Israelischer Schiftsteller an Schulen in SH

Noch bis zum 23. März besucht der Erzähler und Jugendbuchautor Salim Alafenisch Schulen in Schleswig-Holstein. Das Leseprojekt wird von der Peter-Petersen-Stiftung unterstützt. Gerade war der Schriftstller aus Heidelberg an der Gemeinschaftsschule Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) zu Gast, am Freitag liest und diskutiert er mit Schülern der UNESCO-Projektschule Flensburg. Salim Alafenisch ist Palästinenser mit israelischer Staatbürgerschaft. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2024 | 08:30 Uhr