Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bahnstreik und Bauarbeiten sorgen für Zugausfälle nach Sylt

Die Gewerkschaft der Lokführer hat erneut zu einem bundesweiten Streik im Nah-und Fernverkehr aufgerufen. Erhebliche Einschränkungen gibt es bis Donnerstag auch für alle, die nach Sylt möchten. Ein neues elektronisches Stellwerk in Westerland sorgt dafür, dass während dieser Arbeiten keine Autozüge nach Sylt fahren. Als Ausgleich bietet die Förde Reederei Seetouristik zusätzliche Fähr-Fahrten zwischen der dänischen Insel Röm und List auf Sylt an. Die Schiffe sind zwischen 5 Uhr und 20 Uhr unterwegs. Die Personenzüge fahren seit 23 Uhr nicht mehr und enden bis Donnerstag in Morsum. Nach Westerland geht es dann per Bus weiter für die Passagiere. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Behörden registrieren mehr illegale Ferienunterkünfte auf Amrum und Föhr

Offenbar bieten auf Amrum und Föhr (Kreis Nordfriesland) immer mehr Vermieter illegal ihre Ferienwohnungen an. Dagegen will die Bauaufsicht des Kreises etwas unternehmen. Was eine illegale Vermietung für betroffene Vermieter bedeutet - und was die Vermieter erwartet, wenn dies entdeckt wird - ist Thema am Dienstag im Kurgartensaal auf Föhr ab 18 Uhr. Am Mittwoch gibt es auf Amrum ebenfalls eine Info-Veranstaltung - ab 18 Uhr im Gemeindehaus in Norddorf auf Amrum. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Bredstedt bereitet sich auf Badesaison vor

In Bredstedt (Kreis Nordfriesland) bereitet man sich auf die neue Badesaison vor, die am 1. Mai startet. Im Erlebnisbad Bredstedt laufen schon die Reinigungsarbeiten. Schwimmmeister Bernd Ingwersen hat rund 1,8 Millionen Liter abgelassen und reinigt derzeit die Böden der Schwimmbecken. Rund 50.000 Gäste erwartet Ingwersen von Mai bis Ende August. Die Stadt hat zudem damit begonnen, das Bad umfangreich zu sanieren. Bredstedt nimmt dafür in den nächsten Jahren rund 876.000 Euro in die Hand. 370.000 Euro davon werden vom Land übernommen. Mehr Informationen zu dem Thema gibt es am Dienstag im Schleswig Holstein Magazin im NDR Fernsehen um 19.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag auf Föhr und Amrum

Ab Sonntag kann auf Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland) wieder eingekauft werden. Ab dem 17. März tritt die Bäderregelung für 95 Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein in Kraft. Bis 31. Oktober dürfen die Geschäfte dann an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet haben. Jedoch können einige Geschäfte dennoch geschlossen bleiben. Wer shoppen gehen möchte, sollte sich im Internet erkundigen, ob die Geschäfte auf haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

