Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kommunen können Hilfen für ländlichen Raum beantragen

Das Landwirtschaftsministerium hat in Sankelmark (Kreis Schleswig-Flensburg) aktuelle Förderprogramme für den ländlichen Raum vorgestellt. Dabei geht es um Hilfen für die Infrastruktur von Kommunen, Vereinen oder Verbänden - zum Beispiel um Breitbandausbau, ländliche Wege oder Ortskernentwicklung. Insgesamt stehen in dem Topf mehrere Millionen Euro bereit. Anträge können ab sofort von den Gemeinden und Kommunen gestellt werden. Wer Hilfe bei den Anträgen braucht, kann sich auch an sogenannte "AktivRegionen" wenden - das sind Organisationen, die den ländlichen Raum in Schleswig-Holstein fördern wollen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:30 Uhr

Stadt Flensburg weitet internationalen Weltfrauentag aus

Die Stadt Flensburg macht den Monat März zum internationalen Weltfrauenmonat. Damit weitet die Verwaltung den Weltfrauentag am 8. März aus. Dieser Tag wurde 1975 von den Vereinten Nationen anerkannt und soll als feministischer Aktionstag auf die Gleichstellung und Rechte der Geschlechter aufmerksam machen. Im März finden in Flensburg zahlreiche Veranstaltungen unterschiedlicher Organisationen der Stadt statt. Unter anderem Vorträge, Lesungen, Filmabende und vieles mehr. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

