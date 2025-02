Stand: 05.02.2025 08:47 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Borgsum auf Föhr: Wohnhaus abgebrannt

In Borgsum auf der Nordseeinsel Föhr (Kreis Nordfriesland) ist am Dienstagabend ein reetgedecktes Zweifamilienhaus komplett abgebrannt. Nach Angaben der Polizei waren 100 Helferinnen und Helfer von fünf Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Ein Mann war zunächst noch im Haus, er blieb aber unverletzt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Der Schaden liegt bei mindestens 100.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Niebüll: Gymnasium führt Zonen mit Smartphone-Verbot ein

Am Gymnasium in Niebüll (Kreis Nordfriesland) gibt es ab sofort ein Smartphone-Verbot im Hauptgebäude der Schule. Ohne Handys könnten sich die Kinder besser konzentrieren und seien erfolgreicher in der Schule, sagt Eckhard Kruse, Leiter der Friedrich-Paulsen-Schule: "Wir haben gemerkt, dass die Geräte in den Pausen zu dominant sind. Darunter leidet der Austausch unter den Schülerinnen und Schülern." Auch an der Gemeinschaftsschule in Niebüll wurde in dieser Woche ein erweitertes Smartphone-Verbot beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Lindaunis-Brücke: Bahn will bis Frühjahr Aufträge vergeben

Für den Neubau der Schleibrücke Lindaunis gibt es noch immer keinen Zeitplan. Deshalb hatten die Gemeinden Boren (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Anfang der Woche einen offenen Brief an die Bahn veröffentlicht. Von der Bahn heißt es nun, dass die Suche nach Bauunternehmen unter anderem für den Klappmechanismus und die Beleuchtung der Brücke bis zum Frühjahr abgeschlossen sein soll. Dann soll ein Zeitplan für das Bauvorhaben entwickelt werden. Ursprünglich war geplant, die Brücke noch in diesem Jahr fertigzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

