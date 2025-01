Stand: 15.01.2025 10:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gesetzesänderung: Bundeswehr soll Drohnen abschießen dürfen

Weil Drohnen auch in Schleswig-Holstein immer wieder über sensiblen Gebieten, wie Militärstandorten und Häfen, gesichtet werden, ist das am Mittwoch Thema im Bundeskabinett. Das befasst sich mit einer Gesetzesänderung im Luftsicherheitsgesetz. Wenn eine Drohne eine akute Gefahr darstellt, soll die Bundeswehr die ferngesteuerten Fluggeräte künftig auch abschießen dürfen. Bisher darf sie Flugobjekte nur zur Landung zwingen oder Warnschüsse abgeben. Unklar ist, ob der Gesetzentwurf im Bundestag von SPD und Grünen eine Mehrheit bekommt. Dafür müsste zum Beispiel die Union zustimmen. Auch über Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) kreisten im Sommer 2024 Drohnen. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 10:00 Uhr

Kripo ermittelt nach Bränden im Kreis Dithmarschen

Weil ein unbewohntes Wohnhaus gebrannt hat ist die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr zu einem Brand in Rehm-Flehde-Bargen (Kreis Dithmarschen) ausgerückt. Das Haus wurde laut Feuerwehr stark beschädigt, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein weiteres Feuer löschten die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Hamburger Straße in Heide-Süderholm (Kreis Dithmarschen). Es gab nach Angaben der Leitstelle keine Verletzten. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Northvolt: 4.500 Pfähle werden noch in Boden gerammt

Nach der angekündigten Feiertagspause gehen die Arbeiten auf der Baustelle für die Batteriefabrik von Northvolt in Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) weiter. Die Erdarbeiten seien so gut wie abgeschlossen, ein Schutzwall und die Baustraßen seien bereits fertig, teilte eine Sprecherin mit. Fast komplett errichtet seien drei Regenrückhaltebecken und ein Speicherbecken. Nun wird laut Northvolt noch das Gelände eingezäunt und der Schutzwall bepflanzt. Auch die Gründungsarbeiten gehen weiter: 6.500 Pfähle wurden in den Boden gebohrt, 4.500 Pfähle folgen noch. Wann die Bodenplatte aus Beton - das Fundament für die Fabrikhalle - gegossen wird, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

5,2 Millionen Euro für Mikroelektronikforschung in Itzehoe

Die Landesregierung Schleswig-Holstein fördert die Mikroelektronikforschung am Standort Itzehoe (Kreis Steinburg) mit 5,2 Millionen Euro. Konkret geht es um den Aufbau einer Pilotlinie für Mikrochips am Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (ISIT). Dabei sollen laut einer Sprecherin des Wissenschaftsministeriums Entwicklungen für Zukunftstechnologien beschleunigt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

