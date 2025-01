Stand: 14.01.2025 08:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Umbau der Bushaltestellen in Steinburg startet

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat am Montag der Bau der ersten von insgesamt sechs systemgerechten Bushaltestellen begonnen. Vor drei Jahren ist der Kreis Steinburg dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Damit verpflichtete sich der Kreis dazu, an Haltestellen künftig die HVV-Standards einzuhalten. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind zwei Ausschreibungen für die Umrüstung aller Haltestellen bislang gescheitert. Daher konzentriere man sich darauf, diese punktuell durchzuführen. Ein Gesamtkonzept für alle Haltestellen will der Kreis aber dennoch in diesem Jahr anfangen umzusetzen. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

Husum: Prozess gegen mutmaßlichen Mehrfach-Jugendstraftäter

Am zweiten Verhandlungstag gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Mehrfach-Straftäter vor dem Jugendschöffengericht in Husum (Kreis Nordfriesland) sind zwei Zeugen vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, im Alter von 17 Jahren diverse Straftaten unter anderem in Husum, Meldorf, Rendsburg und Hamburg begangen zu haben. In der Anklage ist die Rede von unter anderem 15 Fällen des Diebstahls, teilweise mit Hausfriedensbruch. Drei weitere Zeugen sollen laut Gerichtssprecher noch aussagen. Sie haben noch nicht vernommen werden können, weil die Ladungen nicht zugestellt werden konnten. Am 3. Februar soll der Prozess weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

Zugausfälle zwischen Hamburg und Itzehoe/Wrist

Noch die ganze Woche kommt es abends und nachts zu Zugausfällen zwischen Hamburg und Wrist (Kreis Steinburg) beziehungsweise Itzehoe. Grund dafür sind laut Deutscher Bahn Stellwerks- und Gleisbauarbeiten. Betroffen sind die Linien RB71 und RB61. Für die Züge sind zu bestimmten Zeiten Busse im Einsatz. Die Bauarbeiten dauern laut Bahn bis einschließlich Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

