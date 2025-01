Stand: 09.01.2025 08:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Northvolt: Gläubiger stimmen für Fortführung des Betriebs

Beim angeschlagenen Batteriehersteller Northvolt kann die Produktion in den Werken in Schweden weitergehen. Das haben die Anteilseigner am Mittwoch auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung in Stockholm entschieden. Laut einem Sprecher hat es eine klare Mehrheit dafür gegeben. Das Unternehmen, dass derzeit eine Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) baut und dort in Zukunft Batteriezellen für Elektroautos herstellen will, kämpft mit großen Finanz- und Produktionsproblemen. Es plant ein Sanierungsverfahren nach US-Recht. Eine erste Anhörung dazu hatte es im Dezember in Houston, Texas, gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

Kind bei Verkehrsunfall in Itzehoe schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Mittwoch ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt worden. Gegen acht Uhr wollte das Kind die Lehwohldstraße überqueren und lief dafür zwischen zwei Autos hindurch, die im Stau standen. Auf der Gegenfahrbahn wurde das Kind vom Skoda eines 36-Jährigen erfasst. Das Auto war ersten Ermittlungen zufolge mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

