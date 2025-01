Stand: 02.01.2025 08:10 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Frachter rammt Schleusentor in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Frachtschiff gegen das Binnentor der großen Nordschleuse gefahren. Grund dafür war laut Wasserschutzpolizei ein Maschinenausfall. Menschen sind dabei nicht verletzt worden. Das Schleusentor wurde durch den Aufprall laut Wasserschutzpolizei beschädigt. Die große Nordschleuse ist vorerst gesperrt. Das Schiff hat ein Weiterfahrverbot. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Ruhiger Neujahreswechsel für Einsatzkräfte an der Westküste

Für die Polizei ist es laut Sprecherin ein ruhiger Jahreswechsel an der Westküste gewesen. Im Kreis Steinburg gab es 55 Einsätze, in Dithmarschen 69. In den meisten Fällen mussten die Beamten wegen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Streitigkeiten ausrücken. Etwas mehr zu tun gab es für die Feuerwehr. An Silvester mussten die Einsatzkräfte an der Westküste 135 mal ausrücken. Hauptsächlich wegen verirrter Raketen und brennender Mülltonnen. Der Sturm der vergangenen zwei Tage verursachte laut Rettungsleitstelle nur wenige Einsätze. Am Neujahrstag musste die Feuerwehr zehn Mal ausrücken wegen umgekippter Bäume oder größerer Äste auf der Straße. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Neuer Leiter in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt

Stefan Ruppert ist neuer Leiter der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt (Kreis Steinburg). Er hat das Amt am 1. Januar von Thomas Dönitz übernommen, der die Einrichtung seit sechs Monaten kommissarisch leitete. Ruppert war bereits in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Bayern tätig, darunter auch in der Abschiebungshafteinrichtung in München. Im März 2022 übernahm er die Vollzugsleitung in der Einrichtung in Glückstadt und war seit Mitte 2024 bereits ständiger Stellvertreter der Leitung. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

