Eiderstedt: Rufbus oder Bürgerbus?

Am Montagabend haben in Garding Bürgerinnen und Bürger darüber diskutiert, wie es mit dem öffentlichen Nahverkehr auf Eiderstedt weitergehen soll. Der Kreistag von Nordfriesland hatte im September beschlossen, dass das Rufbusangebot Ende 2025 eingestellt werden soll, es sei zu teuer für die jährlich etwa 23.000 Fahrgäste. Eine Alternative zum Rufbus wäre ein Bürgerbus, wie er in vielen Regionen an der Westküste bereits im Einsatz ist. Dafür bräuchte es motivierte Ehrenamtliche. Außerdem hat die Autokraft GmbH die Konzession. Die Busgesellschaft müsste also ihr Nutzungsrecht abgeben, um den Weg für den Bürgerbus freizumachen. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Prozess in Eckernförde gegen Soldaten wegen Bandendiebstahls

Von Dienstag an muss sich ein junger Mann aus Itzehoe (Kreis Steinburg) vor dem Amtsgericht in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckenförde) verantworten. Er gehört zu einer Gruppe von Soldaten, die Ausrüstungsgegenstände der Bundeswehr im Wert von etwa 115.000 Euro gestohlen haben sollen. Darunter waren zum Beispiel Digitalkameras, Spezialkopfhörer, Funkgeräte und Ferngläser. Außerdem werden dem Itzehoer Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Einsatzkräfte bei ihm laut Anklage neben Waffen verschiedene Gegenstände zur Herstellung von Sprengstoffen und Sprengkörpern. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

Straßenverkehrsgefährdung in Hemmingstedt: Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht wegen eines gefährlichen Fahrmanövers in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) nach mindestens einem Geschädigten. Am Sonntagmittag soll gegen 12 Uhr ein grauer VW T-Roc auf Höhe der Raffinerie zu schnell überholt haben und wegen Gegenverkehrs gefährlich eingeschert sein. Der Fahrer ist angezeigt worden und wurde bereits ausfindig gemacht. Jetzt sucht die Polizei Heide einen weiteren Geschädigten in einem dunkelblauen Opel Cabriolet. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:30 Uhr

