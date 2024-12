Stand: 05.12.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wirtschaftsminister Madsen gegen Welcome-Center in Heide

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hält eine Außenstelle des schleswig-holsteinischen Welcome-Centers in Heide für nicht erforderlich. Das sagte Madsen am Mittwoch (04.12.) vor dem Wirtschaftsausschuss des Landtags. Dessen Mitglieder stimmten außerdem mehrheitlich gegen einen Antrag der FDP, der solch ein Welcome-Center innerhalb der Strukturen des geplanten Projektbüros in Heide vorsieht. Das Projektbüro soll eingerichtet werden, um die infrastrukturellen Planungen rund um die Ansiedlung des Batterieherstellers Northvolt zu koordinieren. Nach Vorstellung von Dithmarschens Landrat Torben Schütt (CDU) sollten in dem Welcome-Center ausländische Fachkräfte durch Behördengänge gelotst und unterstützt werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 08:30 Uhr

Abgekoppelt in Glückstadt - Bahnverkehr weiterhin stark eingeschränkt

Aufgrund von Gleisarbeiten fallen derzeit die meisten Regionalbahnen zwischen Elmshorn und Itzehoe (Kreis Steinburg) aus. Das bedeutet, dass die Menschen aus Glückstadt und den umliegenden Gemeinden fast komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sind. Auf der gleichen Strecke fährt zwar weiterhin der Regionalexpress zwischen Hamburg und Westerland – einen zusätzlichen Halt als Ersatz für die ausfallenden Regionalbahnen gibt es in Glückstadt aber nicht. Kritik deswegen kommt unter anderem von Glückstadts Bürgermeister Rolf Apfelt. Laut Nordbahn nutzen normalerweise rund 4.000 Menschen täglich die Regionalbahn zwischen Itzehoe und Elmshorn. Zusätzliche Halte der RE 6 in Glückstadt seien laut einer Bahnsprecherin unmöglich, weil die Trasse dadurch überlastet und die Bahnhöfe Elmshorn oder Itzehoe nicht rechtzeitig erreicht würden. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 08:30 Uhr

Ratsversammlung Heide stimmt neuen Verwaltungsstellen zu

Die Heider Ratsversammlung (Kreis Dithmarschen) hat am Mittwochabend für zwei neue Stellen für Mitarbeiter in der Stadtverwaltung gestimmt. Die Stellen sollen im Fachbereich Bau und Planung geschaffen werden. Eine der Stellen wird insbesondere mit Blick auf die notwendige Sanierung der Heider Schulen, sowie den 100 Millionen Euro teuren Neubau des Schulzentrums Heide-Ost eingerichtet. Auch wegen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses, sowie des Rathauses besteht Personalbedarf. Die Schaffung der Stellen geht zurück auf einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und FDP. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 08:30 Uhr

