Zwei Prozesse in Itzehoe zu Kinder- und Jugendpornografie

Am Mittwoch sind vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) zwei Prozesse wegen des Datenbesitzes von Kinder- und Jugendpornografie gestartet. Ein heute 22-Jähriger aus Itzehoe soll laut Anklage insgesamt fast 4.000 kinder- und mehr als 1.600 jugendpornografische Inhalte auf seinen Speichermedien gehabt haben. Bei der damaligen Durchsuchung war der Angeklagte noch im Jugendalter. Deswegen steht er vor dem Jugendschöffengericht. Der andere Angeklagte ist heute 23 Jahre alt. Vor zwei Jahren hat die Polizei bei ihm Dutzende kinder- und jugendpornografische Dateien entdeckt. Er steht vor dem Schöffengericht. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 12:00 Uhr

Bankraub aus Itzehoe bei "Aktenzeichen XY"

Ein Banküberfall aus Itzehoe (Kreis Steinburg) ist Mittwoch Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY". Dabei geht es um einen Überfall auf die Filiale der Volks-und Raiffeisenbank am Ostlandplatz in Itzehoe. Ein Mann hatte die Bank am 3. Mai vergangenen Jahres morgens betreten, die beiden Angestellten mit einem Messer bedroht und sie zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Von dem Fernsehbeitrag erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Itzehoe Hinweise, die eineinhalb Jahre nach der Tat doch noch zur Aufklärung des Falles führen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Ausbildungsmesse "GetBizzy" in Meldorf

Im Berufsbildungszentrum (BBZ) in Meldorf (Kreis Dithmarschen) findet am Mittwoch eine der größten Ausbildungsmessen der Region statt. Bei der Messe "GetBizzy" informieren Unternehmen und Institutionen an mehr als 120 Ständen über Ausbildungen und duale Studienmöglichkeiten sowie berufliche Chancen in Dithmarschen. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind nicht notwendig. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Wahl von Jugend-Auszubildenden-Vertretung

Auszubildende und junge Beschäftigte in Steinburg und Dithmarschen können ab sofort einen "Junior-Betriebsrat" wählen. Dabei geht es um die sogenannte Jugend-Auszubildenden-Vertretung. Die JAV ist ein bundesweit eingeführtes Instrument, das am Dienstag gestartet wurde. Darauf hat die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt hingewiesen. Mit einer starken Vertretung im Betrieb könnten die Jugendlichen ihre Interessen besser vertreten, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Möglich ist eine Wahl in einem Betrieb mit mindestens fünf Jugendlichen oder Azubis, in dem es bereits einen Betriebsrat gibt. Stimmberechtigt für die Wahl zur JAV sind alle Azubis sowie Beschäftigte unter 25 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

