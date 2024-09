Stand: 26.09.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

"Personal Award 2024": Auszeichnung für Heiderin

Die Einzelhandelskauffrau Katja Hamann aus Heide (Kreis Dithmarschen) ist Gewinnerin des "Personal Award 2024". Den Preis vergibt der Handelsverband Nord jährlich. In diesem Jahr stand er unter dem Motto "Simply the best". Hamann arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Modehaus Ramelow in Heide. Laut Handelsverband Nord kamen die Bewerber aus allen Bereichen des Handels. Die Jury zeigte sich in ihrer Begründung beeindruckt, mit welchem Engagement, Fachwissen und welcher Begeisterung für den Einzelhandel die Preisträgerin ihren Job ausübt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

Erneut Fährausfälle zwischen Büsum und Helgoland

Wie die Reederei Adler und Eils mitteilt, fällt heute die Fährverbindung zwischen Helgoland (Kreis Pinneberg) und Büsum (Kreis Dithmarschen) mit der MS Funny Girl wetterbedingt aus. Ob am Freitag und Sonnabend gefahren werden kann, sei noch nicht geklärt. In den vergangenen Wochen war die Verbindung von und nach Büsum bereits häufig von Ausfällen betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

Horst-Janssen-Ausstellung im "Haus Peters" in Tetenbüll

Zurzeit läuft im "Haus Peters" in Tetenbüll (Kreis Nordfriesland) eine Ausstellung des bekannten Zeichners und Grafikers Horst Janssen. Der hatte eine Zeitlang in Tetenbüll gelebt. Seit jetzt 33 Jahren behauptet sich das kleine Museum in Tetenbüll. Finanziert wird das "Haus Peters" vor allem durch Spenden sowie das Engagement einiger Unternehmen in der Region. Neben einer Dauerausstellung eines historischen Kaufmannsladens sind immer wieder besondere Kunstausstellung wie die aktuelle von Horst Janssen zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

