Teenager fährt mit gestohlenem Bus durch Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) soll am Sonntagabend ein Teenager erst einen Bus von einem Betriebshof gestohlen haben und damit anschließend durch die Stadt gefahren sein. Laut der Leitstelle krachte er bereits auf dem Betriebshof schon in mehrere abgestellte Busse. Bei der Fahrt durch die Stadt soll er mindestens fünf Autos, einen Einkaufswagen-Unterstand und eine Ampelanlage gerammt haben. Ausgerechnet zwischen der JVA und einem Polizeigebäude fuhr sich der 19-Jährige demnach fest. Ein Amtsarzt ließ den offenbar geistig beeinträchtigten Mann ins Krankenhaus bringen. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 120.000 Euro.

Positive Bilanz der Dithmarscher Kohltage

Nach den Dithmarscher Kohltagen ist Wilken Boie, Geschäftsführer des Kohloseums, zufrieden. In diesem Jahr seien mehr Besucherinnen und Besucher dabei gewesen als vor einem Jahr, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Konkrete Zahlen hatte er noch nicht. Die Veranstalter gehen jedoch von Zehntausenden aus. Kohlfeste gab es unter anderem in in Marne, Büsum, Brunsbüttel, Lunden, Wesselburen und Heide (alle Kreis Dithmarschen). Die Ernte bleibt dagegen demnach leicht unter den Erwartungen, das Jahr war erst zu nass und dann zu trocken.

