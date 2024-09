Stand: 11.09.2024 08:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Deichabschnitte wegen Blauzungenkrankheit gesperrt

Einige Deichabschnitte in Schleswig-Holstein werden in den kommenden Wochen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Grund dafür ist laut Landesbetrieb für Küstenschutz die Blauzungenkrankheit, die sich unter Schafen im Land immer weiter ausbreitet. Durch die Sperrungen sollen die krankheitsgeschwächten Tiere auf den Deichen weniger Stress haben. Bislang ist nur ein Deichabschnitt auf der Halbinsel Nordstrand im Kreis Nordfriesland betroffen, weitere sollen laut Landesbetrieb für Küstenschutz aber folgen. Schilder sollen dann auf die Sperrungen hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Keine Einschränkungen mehr auf Marschbahnstrecke

Seit Mittwochmorgen um vier Uhr fahren die Züge der Nordbahn zwischen Hamburg und Itzehoe (Kreis Steinburg) sowie Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Wrist (Kreis Steinburg) wieder weitgehend nach Plan. Das bestätigte ein Sprecher der Nordbahn. Gestern noch mussten Pendler auf den Linien RB61 und 71 mit großen Einschränkungen leben. Zwischen Hamburg und Itzehoe fielen viele Verbindungen aus, zwischen Elmshorn und Wrist fuhren gar keine Züge. Grund dafür war ein Brückenbrand in Elmshorn in der vergangenen Woche. Zudem hatten Arbeiter am Montag bei Vegetationsarbeiten an der Strecke auf Höhe Wilster ein wichtiges Kabel für den Funk durchtrennt. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 08:30 Uhr