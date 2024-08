Stand: 27.08.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Drohnen über Brunsbüttel: Experte gibt Einschätzung ab

Nach wie vor beschäftigen die illegalen Drohnenflüge über dem Industriepark Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und dem benachbarten ehemaligen Kernkraftwerk die Sicherheitsbehörden. Seit dem 8. August waren immer wieder Überflüge gemeldet worden. Vermutet wird, dass es sich dabei um Spionageaktivitäten handeln könnte, bewiesen ist das aber nicht. In der Nacht zu Montag war einer dieser Überflüge gefilmt worden. Anhand der Bilder gibt Drohnenexperte Christian Caballero vom Unternehmen Flynex eine Einschätzung ab: Da das Luftfahrzeug Beleuchtung nutzte, würde er es nicht dem militärischen Bereich zuordnen. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Wesselburen will Brandschutz in Gebäuden überprüfen

Nach dem Brand zweier Häuser in der Innenstadt von Wesselburen (Kreis Dithmarschen), will die Stadt jetzt auch andere Häuser in diesem Bereich überprüfen. In einem der abgebrannten Häuser waren 23 Erntehelfer und andere Arbeiter gemeldet. Ein Gespräch zwischen der Stadt, dem Kreis Dithmarschen, dem Amt Büsum-Wesselburen und der Feuerwehr fand bereits statt. Jetzt soll geprüft werden, ob die Belegung der Häuser nach dem neuen Wohnraumschutzgesetz des Landes legal ist. Das bedeutet: mindestens zehn Quadratmeter Wohnraum pro Person und ausreichend Toiletten. Und auch der Brandschutz soll vor dem Hintergrund des neuen Gesetzes überprüft werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Zugausfälle bei der Nordbahn bis Ende September

Bei der Nordbahn fallen bis Ende September auf verschiedenen Strecken Züge aus und es gibt Fahrplanänderungen. Das betrifft auch die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Wrist beziehungsweise Itzehoe (beide Kreis Steinburg). Dort fallen auf den Nordbahn-Linien RB61 und RB71 Züge aus - vor allem nachts. Grund dafür sind laut einem Sprecher Bauarbeiten, zum Beispiel an den Schienen und der Oberleitung. Zum Teil fahren die Züge mit veränderten Abfahrtszeiten. Alternativ gibt es die S-Bahn. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist laut Nordbahn auf allen Strecken eingerichtet. Dieser sei auf die Anschlusszeiten der Nordbahn-Züge abgestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 07:00 Uhr

