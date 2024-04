Stand: 23.04.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel: Amtsinhaber ist einziger Bürgermeister-Kandidat

Am 9. Juni wird in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) der künftige Bürgermeister gewählt. Nach aktuellem Stand wird der alte auch der neue Verwaltungschef sein - denn Amtsinhaber Martin Schmedtje (parteilos) hatte als Einziger seine Unterlagen eingereicht und wurde nun vom Gemeindewahlausschuss als Kandidat zugelassen. Das hat der Ausschuss in seiner letzten Sitzung beschlossen. Damit wird der gebürtige Brunsbütteler zum zweiten Mal als parteiloser Kandidat für eine weitere Amtszeit antreten. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Vaale: 14-Jähriger baut Nistkästen mit Webcam

Der 14-jährige Paul Kruse aus Vaale (Kreis Steinburg) sorgt zur Zeit mit einem innovativen Projekt für Aufmerksamkeit. Er baut Nistkästen für heimische Vögel, die mit eingebauten Webcams das Leben innerhalb der Nistkästen abbilden. Die Bilder können live auf das Smartphone übertragen werden. Zehn solcher Kästen hat er bereits gebaut, zunächst nur für die Nachbarschaft und Verwandte. Doch die Anfragen werden immer mehr, sagt sein Vater Markus Kruse. Inzwischen hängen Pauls Nistkästen in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein und Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Bundesverwaltungsgericht verhandelt über A20-Elbtunnel bei Glückstadt

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich am Dienstag erneut mit dem Bau der A20 und dem geplanten Elbtunnel bei Glückstadt im Kreis Steinburg. Als sogenannte Nord-West-Umfahrung Hamburgs soll die A20 in Richtung Westen und bis zur A26 in Niedersachsen weitergeführt werden. Dagegen hatte der Betreiber der Elbfähre zwischen Wischhafen in Niedersachsen und Glückstadt geklagt. Laut einem Gutachten sei im Falle des Baus der Elbquerung die Fährverbindung nicht mehr wirtschaftlich und müsse eingestellt werden, argumentiert der Betreiber. Mit der Klage sollen Schadensersatzansprüche gesichert werden. Ursprünglich sollten auch die Klagen von drei Umweltverbänden verhandelt werden. Das wurde aber abgesagt. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 07:00 Uhr

