Tating sperrt Straße wegen Glasfaserarbeiten für acht Wochen

Die Ortsdurchfahrt durch Tating (Kreis Nordfriesland) wird ab Montag, den 8. April, in Richtung St. Peter-Ording voll gesperrt. Die B202 ist dann in beiden Richtungen für acht Wochen nicht befahrbar. Grund sind Arbeiten für Glasfaseranschlüsse, die für alle Haushalte zugesagt sind. Die Stelle ist nach Angaben von Bürgermeister Hans-Friedrich Friedel (AWT) so schmal, dass es dort nicht anders gehe. Der Verkehr wird aus Richtung Westen vor der Ortseinfahrt auf die Sperrwerk-Straße nach St. Peter-Ording umgeleitet. Die Gemeinde will den Tatingern am Mittwochabend vor der Gemeinderatssitzung weitere Details mitteilen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Fahrschülerin während Übungsfahrt schwer verletzt

In Südermarsch im Kreis Nordfriesland ist eine Fahrschülerin am Dienstag während einer Übungsfahrt mit ihrem Motorrad von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben stürzte die 42-Jährige in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen und prallte gegen einen Stromkasten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Auslastung der Tourismusorte an der Nordsee zu Ostern

Die Buchungslage in den Nordseebädern ist nach Angaben der Touristiker in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Büsum und Friedrichkoog (Kreis Dithmarschen) sehr gut. Es seien zwar noch nicht alle Unterkünfte belegt, aber das liege offenbar daran, dass Ostern in diesem Jahr auf einen sehr frühen Zeitpunkt falle, hieß es aus den drei Orten. Die Belegungsquote liegt demnach zwischen 85 und 90 Prozent. In St. Peter-Ording zeichnet sich in diesem Jahr ein Trend zu mehr Hotelbuchungen ab, meint Tourismus-Chefin Katharina Schirmbeck. In Büsum würden günstigere Unterkünfte früher und länger gebucht, Hotels kurzfristiger und kürzer. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

