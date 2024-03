Stand: 21.03.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neuer Kontaktbeamter für Muslime bei der Polizei in Heide

Bei der Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) gibt es jetzt einen Kontaktbeamten für Muslime. Der 24-jährige Polizeiobermeister Jeremy Duah Boye solle Ansprechpartner für muslimische Bürgerinnen sowie Institutionen sein, sagte der Leiter des Polizeireviers Heide Uli Kropp. Boye habe selbst die Idee gehabt, als Kontaktbeamter zu arbeiten. Er will nach eigener Aussage neben seiner täglichen Arbeit im Streifendienst im Revier Heide Vertrauen bei den Muslimen schaffen und für offene und angstfreie Kommunikation sorgen. "Viele Kollegen wissen ja nicht, wie sie mit Muslimen umgehen sollen, und da ich halt selber den Glauben praktiziere, weiß ich es halt", so Boye. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Sensortechnik für Friedrichstadt

In Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) könnte die Parkplatzsuche bald leichter werden. Für 74.000 Euro sollen dort 70 Parkplätze mit Boden-Sensoren ausgestattet werden. Die melden dann freie Parkplätze an eine App. Auch Besucherzahlen könnten die Sensoren erfassen - und an Geschäftsleute melden, damit diese Ihre Öffnungszeiten gegebenenfalls an die Besucherströme anpassen können. Das System gehört zum Projekt "Smarte Grenzregion zwischen den Meeren" und wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie der Förderbank KfW gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Eignet sich das Dach für Strom- oder Wärmeerzeugung? Kataster soll dabei helfen

Der Kreis Dithmarschen hat ein Solar- und Gründachpotenzialkataster eingeführt. Damit können Interessierte kostenlos herausfinden, ob sich ihr Dach für Strom- oder Wärmeerzeugung eignet. Zudem können sie sehen, welche Vorteile ein Gründach bei ihnen hätte. Das Kataster ist online auf der Seite des Kreises Dithmarschen zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Missbrauch von Säugling: Prozess startet in Meldorf

Vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) ist heute ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs gestartet. Angeklagt ist ein 38-jähriger Mann aus Brunsbüttel. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe wirft ihm vor, im April vergangenen Jahres sexuelle Handlungen an seinem damals 6 Monate alten Sohn vorgenommen zu haben. Der Mann soll diese Taten laut Staatsanwaltschaft auch gefilmt und die Aufnahmen anderen Personen zur Verfügung gestellt haben. Weitere Angaben zu den Tatvorwürfen wollte die Staatsanwaltschaft zum Schutz der Familie nicht machen. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

