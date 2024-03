Stand: 20.03.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Weitere Teilgenehmigungen für neuen LNG-Anleger in Brunsbüttel

Das Amt für Planfeststellung Schleswig-Holstein in Kiel hat jetzt weitere Teilgenehmigungen für einen neuen Anleger für das LNG -Umwandlungsschiff Hoegh Gannet erlassen. Die sogenannte "Jetty West" soll westlich vom derzeitigen schwimmenden LNG Terminal im Elbehafen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gebaut werden. Mit dem Bescheid des Amtes für Planfeststellung kann Hafenbetreiber Brunsbüttel Ports mit ersten Bauarbeiten beginnen. Die "Jetty West" ist notwendig, weil das Umwandlungsschiff derzeit übergangsweise am bisherigen Gefahrgut-Anleger des Elbehafens liegt. Eine Bürger-Initiative will den Bau des neuen Anlegers verhindern. Sie fürchtet zuviel Lärm und Abgase für Anwohner. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Stadt Itzehoe mietet Holstein-Center

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) wird Mieter im Holstein-Center. Das hat die Ratsversammlung beschlossen. Ein Wohnungsbau-Unternehmen aus Elmshorn hatte das jahrelang leerstehende Einkaufszentrum in der Itzehoer Fußgängerzone im vergangenen Jahr gekauft. Geplant ist ein Mix aus Wohnungen sowie gewerblicher Nutzung mit Geschäften, Arztpraxen und anderen Einrichtungen. Derzeit laufen bereits erste Vorarbeiten zur Entkernung. Die Stadt Itzehoe möchte laut einem Sprecher auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv in dem Einkaufszentrum unterbringen. Geplant ist, dass die drei Einrichtungen Ende kommenden Jahres am Holstein-Center ihren Betrieb aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Strandkorb-Saison startet in St. Peter-Ording

In St.Peter-Ording (Kreis Dithmarschen) stellen Mitarbeitende der Tourismus-Zentrale die ersten Strandkörbe auf. In den kommenden Wochen sollen 1.250 Körbe an den fünf Badestellen des zwölf Kilometer langen Sandstrandes stehen. Urlauber und Tagesgäste können die Körbe zunächst kostenfrei nutzen. Mit Beginn der Badesaison im April werden sie dann regulär vermietet. Online Reservierungen sind ab Mai möglich. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

