Kreis Dithmarschen legt bei Weltfrauentag Fokus auf Finanzen

Gleiche Rechte für alle Geschlechter - darauf soll der jährliche Weltfrauentag am 8. März aufmerksam machen. Im Kreis Dithmarschen steht in diesen Jahr besonders das Thema Finanzen im Fokus. Denn die Gleichstellungsbeauftragten im Kreisgebiet haben eigenen Angaben zufolge beobachtet, dass die ungerechte Verteilung von Zeit und Geld immer noch zu großen Hürden für Frauen führt. Demnach arbeiten vor allem in ländlichen Regionen wie Dithmarschen Frauen oft unentgeltlich oder in Minijobs in familieneigenen Betrieben mit - zahlen also nichts in ihre Sozialversicherung ein. Bei verschiedenen Veranstaltungsangeboten sollen sich interessierte Männer und Frauen austauschen können. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Windkraft auf Eiderstedt bleibt Thema in Ausschüssen

In Tönning haben sich der Bau- und Hauptausschuss des Amtes Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) am Donnerstagabend erneut mit dem Thema Windkraft auf Eiderstedt beschäftigt. Grund: Das Bundesverwaltungsgericht hat die bisherige Landesplanung für Windflächen in Nordfriesland gekippt. Zum Beispiel möchte eine Investorengruppe einen Windpark mit 30 Anlagen bauen. Viele Eiderstedter finden das nicht gut, weshalb Amt und Stadt Tönning prüfen sollen, wie sie darauf noch Einfluss nehmen können. Ein Ergebnis von Donnerstagabend ist, dass es in Tönning eine Infoveranstaltung geben soll. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Diesel im Wasserschutzgebiet ausgelaufen

In Heide-Süderholm (Kreis Dithmarschen) sind am Donnerstagnachmittag etwa 200 Liter Diesel im Wasserschutzgebiet ausgelaufen. Ein Lastwagen mit Diesel-Tank hatte nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund der geringen Straßenbreite einen parkenden Bagger touchiert und dabei den Tank beschädigt. Daraufhin floss eine größere Menge Diesel auf einen Feldweg und in einen Graben. Kräfte der Heider Feuerwehr errichteten Ölsperren, der Abwasserzweckverband unterstützte mit einem Saugwagen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

