NordOstLink: Bürgerinititive gegen Umspannwerk in Pöschendorf

Bei der dritten Informationsveranstaltung des Netztbetreibers Tennet zur geplanten Stromtrasse NordOstLink am Mittwochabend in der Gemeinde Schenefeld (Kreis Pinneberg) ging es auch um den geplanten Standort eines Umspannwerks in Pöschendorf (Kreis Steinburg). Etwa 30 Pöschendorfer haben sich zusammengetan und eine Bürgerinitiative dagegen gegründet. Sie möchten unbedingt verhindern, dass das Umspannwerk in der direkten Nähe von Wohnhäusern gebaut wird. Die Lärmbelastung sei zu hoch und außerdem würden die Grundstücke und Häuser enorm an Wert verlieren, so ihre Argumente. Bis jetzt steht aber noch nicht final fest, wo genau das Umspannwerk entstehen wird. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:30 Uhr

Nordfriesland: Schutzgebiete nicht mehr von Windenergie-Planung ausgeschlossen

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Regionalplanung der Windenergie in Nordfriesland gibt es dort jetzt keine Tabuzonen mehr. Das bedeutet zum Beispiel für die Gemeinde Schwabstedt, dass bestimmte Landschaften wie das Landschaftsschutzgebiet Ostenfeld-Schwabstedter Geest nicht mehr von der Planung ausgeklammert werden dürfen. Schwabstedts Bürgermeister Philipp Wulfert sagte, dass dieses Urteil in den entsprechenden Ausschüssen der Gemeinde zunächst diskutiert werden müsse. Natürlich sollen einerseits Naturbereiche erhalten bleiben, andererseits wolle sich die Gemeinde der Energiewende nicht verschließen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:30 Uhr

Gas-Leck im Kreis Steinburg

Am Mittwochabend mussten einige Menschen in Kiebitzreihe im Kreis Steinburg ihre Häuser verlassen. Laut Feuerwehr war bei Bauarbeiten im Fasanenweg eine Gasleitung beschädigt worden. Zur Sicherheit mussten auch weitere Anwohner aus dem benachbarten Gebäude evakuiert werden. Der Gasversorger hatte das Leck nach etwa zwei Stunden repariert - anschließend durften alle Bewohner wieder zurück in ihre Häuser. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

