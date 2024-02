Stand: 28.02.2024 08:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Gespräche zwischen Northvolt und regionalen Unternehmen

Das schwedische Unternehmen Northvolt hat am Dienstagabend zusammen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) eine Infoveranstaltung in Heide (Kreis Dithmarschen) abgehalten. Mehr als 500 Vertreter aus Einzelhandel, Gewerbe und Industrie aus ganz Schleswig-Holstein waren ins Berufsbildungszentrum gekommen. Laut Northvolts Deutschland-Chef Christoffer Haux braucht das Unternehmen viele Dienstleister, um die Batteriefabrik bei Heide aufzubauen. Das Unternehmen hat nun eine Internetseite geschaltet, auf der sich die Unternehmen für Aufträge registrieren können. Die Vertreter der Betriebe sagten NDR Schleswig-Holstein, sie gingen mit konkreten Informationen und Ansprechpartnern aus der Veranstaltung und seien zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

Stadtwerke Husum: Erlaubnis zur Erdwärme-Suche erteilt

Die Stadtwerke Husum dürfen gewerblich nach Erdwärme suchen. Eine entsprechende Erlaubnis erteilte das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, das in diesem Fall auch für Schleswig-Holstein zuständig ist. Das sogenannte "Erlaubnisfeld Husum" im Kreis Nordfriesland ist gut 98,5 Quadratkilometer groß und erstreckt sich rund um Husum bis Hattstedt im Nordwesten und Mildstedt im Südosten. Aktuell hat das Landesamt 26 Erlaubnisse zur Aufsuchung von Erdwärme erteilt, 22 in Niedersachsen, drei in Schleswig-Holstein und eine in Hamburg. Die Erlaubnis ist zunächst auf zwei Jahre befristet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Landgericht Itzehoe: Prozess wegen Tierquälerei wird fortgesetzt

Vor dem Amtsgericht Itzehoe wird heute der Prozess wegen Tierquälerei gegen einen 56-Jährigen fortgesetzt. Der Mann aus Gribbohm (Kreis Steinburg) steht im Verdacht, Pferde, Lamas, Kühe, Geflügel, Ziervögel, Frettchen und viele andere Tiere unter desolaten Bedingungen gehalten zu haben. Der Mann war nach Hinweisen von Zeugen aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin Kontrollen an. Ein Urteil könnte heute fallen, auf der Verehmungsliste stehen noch neun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Langwierige Lkw-Bergung auf der B5

Auf der B5 in Husum (Kreis Nordfriesland) hat die Bergung eines Lastwagens länger gedauert als anfänglich angenommen. Dort waren am Dienstag ein mit Kohl beladener Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Der Lastwagenfahrer wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei soll die Strecke am Morgen wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

