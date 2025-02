Stand: 24.02.2025 16:42 Uhr Nachbarn verfolgen Einbrecher in Schenefeld

Am Sonnabend ist in einem Einfamilienhaus in Schenefeld im Kreis Pinneberg durch einen Einbruch der Alarm ausgelöst worden. Das erklärte die Polizei am Montag. Aufmerksame Nachbarn bemerkten daraufhin die beiden mutmaßlichen Einbrecher und nahmen die Verfolgung auf. Parallel dazu rief ein Helfer die Polizei und gab während der Flucht immer wieder die Standorte durch. Schließlich konnten die beiden Tatverdächtigen auf einem Garagenhof festgehalten werden, bis die Beamten eintrafen. Vorher waren sie durch Gärten und über Felder gerannt und hatten das Diebesgut fallen lassen. Das wurde noch von der Polizei eingesammelt. Die beiden Räuber wurden an die Jugendanstalt Schleswig überstellt.

