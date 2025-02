Stand: 25.02.2025 08:10 Uhr Drei Jahre Krieg in der Ukraine: Mahnwache in Henstedt-Ulzburg

Am Montag (24.2.) hat sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum dritten Mal gejährt. Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt hat am Montagabend deshalb eine öffentliche Mahnwache am Rathaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) veranstaltet. Laut Mitorganisatorin Britta de Camp-Zang haben sich gut 150 Menschen an der Mahnwache beteiligt. Neben Reden von Geflüchteten aus der Ukraine, hat es den Veranstaltern zufolge musikalische Beiträge von ukrainischen Musikern gegeben. Zum Abschluss bildeten die Teilnehmer eine Menschenkette an der Hamburger Straße.

