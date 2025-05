Stand: 05.05.2025 08:35 Uhr "Journalismus macht Schule" startet in Ahrensburg

Im Eric-Kandel-Gymnasium in Ahrensburg (Kreis Stormarn) findet am Montag (05.05.) die erste Veranstaltung des Jahres von "Journalismus macht Schule" in Schleswig-Holstein statt. Nach Angaben des gleichnamigen Vereins geht es dabei darum, Schülerinnen und Schülern einen kritischen und verantwortungsbewussten Umgang mit Nachrichten und Informationen zu vermitteln.

Journalistinnen und Journalisten besuchen Schulen im Land

Vermitteln soll das den Schülerinnen und Schülern in Ahrensburg am Montag die ARD-Journalistin Anna Albrecht, die seit 2019 zum Präsentatorenteam der Tagesschau gehört. Bis zu den Sommerferien Ende Juli besuchen zahlreiche weitere Journalistinnen und Journalisten Schulen im ganzen Land und stehen für Gespräche bereit.

