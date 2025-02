Stand: 25.02.2025 12:41 Uhr Pinneberg: Porsche Coupé ausgebrannt - war es Brandstiftung?

In der Nacht zu Dienstag (25.2.) hat in Pinneberg (Kreis Pinneberg) ein Auto gebrannt. Laut Polizei hatte der Fahrzeugeigentümer seinen Luxuswagen kurz nach 22 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule abgestellt. Rund eine Stunde später stand der Porsche 982 Coupé dann in Flammen. Die Feuerwehr konnte das vollständige Ausbrennen des Wagens nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könne weder eine Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, so ein Sprecher. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg