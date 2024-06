Stand: 12.06.2024 10:00 Uhr Nach räuberischer Erpressung in Nortorf: Zeugen gesucht

In der Ladenpassage in der Nortorfer Poststraße (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Montag gegen 18 Uhr ein Ladenbesitzer überfallen worden. Laut Polizei bedrohten ihn zwei Männer mit einem Schlagring und versuchten Geld zu erpressen. Der erste Täter sei etwa 16 Jahre alt und ungefähr 1,55 Meter groß gewesen. Er habe blonde kurze Haare und eine kräftige Figur. Bekleidet gewesen sei er mit einem beige-roten Pullover und einer hellen Hose. Der zweite Mann sei etwa 1,80 Meter groß und um die 18 Jahre alt. Er habe kurze schwarze Haare und sei mit einem schwarzen Cappy mit silbernen Streifen bekleidet gewesen. Die beiden flohen ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2024 | 08:30 Uhr