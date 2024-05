Stand: 06.05.2024 16:29 Uhr Nach illegalem Autorennen in Kiel: Unfall mit neun Autos

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in Kiel einen Unfall mit neun Autos gegeben, vorausgegangen war ein illegales Straßenrennen, so die Polizei. Die Fahrer zweier Audis lieferten sich ein Wettrennen in der Gutenbergstraße. Beim Überholen stießen die beiden Pkw zusammen und krachten in sieben geparkte Fahrzeuge. Laut Polizei flüchteten die beiden Fahrer. Einen mutmaßliche Täter, einen 37-jährigen Mann, erwischten die Beamten kurz darauf. Er war laut Polizei alkoholisiert. Der Fahrer des zweiten Audis entkam unerkannt mit seinem Wagen von der Unfallstelle. Das Auto hat die Polizei gefunden, den Halter aber bislang nicht.

