Stand: 06.12.2024 16:57 Uhr Nach einem Jahr Pause: 56. Eisarsch-Regatta startet in Lübeck

In Lübeck findet am Sonnabend, nach einem Jahr Pause, die 56. Eisarsch-Regatta auf der Wakenitz statt. Vergangenes Jahr musste der Wettkampf wegen Eis auf der Wakenitz ausfallen. "Wir erwarten in diesem Jahr ein hochkarätiges Feld an Seglern", freut sich Organisator Jan Stemmler vom Lübecker Yacht Club. Mit dabei sind fast alle Gewinner der vergangenen zehn Jahre der Eisarsch-Regatta. Zur Namensherkunft der Regatta sagt Stemmler: "Weil man sich in dem kleinen Opti, dem kleinen Segelboot der Jugendabteilung, einfach einen kalten Hintern holt". Die Regatta startet am Sonnabend um 14 Uhr vor dem Clubhaus des Lübecker Yacht-Clubs.

