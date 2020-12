Nach Unfall bei Quickborn: A7 in beide Richtungen frei Stand: 25.12.2020 15:38 Uhr Nach einem Unfall bei Quickborn ist die A7 wieder in beide Richtungen befahrbar. Ein Kleintransporter war auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren.

Nach einem Unfall mit zwei Fahrzeugen ist die A7 bei Quickborn (Kreis Pinneberg) am Freitagvormittag für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Gegen 13 Uhr rollte der Verkehr wieder in beide Richtungen - in Richtung Süden zunächst nur auf einem, später auf allen Fahrstreifen.

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kleintransporter wegen zu hoher Geschwindigkeit auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Sowohl der Fahrer des Transporters als auch die Fahrerin des Autos erlitten laut Polizei schwere Verletzungen. Der Beifahrer der Frau wurde leicht verletzt.

Flüssiger Sauerstoff auf Fahrbahn

Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben flüssigen Sauerstoff entsorgen, der zum Teil auf die Fahrbahn gelaufen war. Der Kleintransporter hatte laut Einsatzleiter mehrere Sauerstofftanks transportiert.

