Nach Unfall: A7 bei Quickborn stundenlang voll gesperrt Stand: 25.03.2024 18:23 Uhr Am Montagmorgen ist es auf der A7 Höhe Quickborn laut Polizei zu einem Unfall gekommen. Bis zum Nachmittag war die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt.

Ein Lkw mit Anhänger ist am Montag gegen 9 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) umgekippt. Das teilte die Polizei Neumünster mit. Der Lkw war in Richtung Norden unterwegs und fuhr in die Mittelschutzplanke, woraufhin sein Anhänger auf die Fahrbahn kippte. Laut Polizei war außer des Fahrers niemand an dem Unfall beteiligt. Er blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Lkw mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs, wodurch sich der Anhänger plötzlich aufschaukelte. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, so die Polizei.

Anhänger musste mit Bergungskran aufgestellt werden

Da sich auf dem Anhänger ein Bagger befand, musste nach Angaben der Polizei Neumünster zuerst ein Bergungskran angefordert werden, um diesen wieder aufrichten zu können. Die A7 wurde daher für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab Quickborn umgeleitet. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. Wie hoch der verursachte Schaden ist, ist noch unklar.

