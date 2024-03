Stand: 19.03.2024 10:48 Uhr A7: Lkw kommt bei Tarp von der Fahrbahn ab

In der Nacht zum Dienstag ist auf der A7 zwischen Schleswig und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Lkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer in Richtung Dänemark unterwegs. Der mit 20 Tonnen Gemüse beladene Lastzug geriet in Schräglage und kam in der Böschung zum stehen. Verletzt wurde niemand. Zwei Freiwillige Feuerwehren aus Schuby und Schleswig-Friedrichsberg konnten den Lkw in den den frühen Morgenstunden bergen - die A7 blieb in Richtung Norden ab 4 Uhr voll gesperrt. Auch einige Liter Diesel traten aus, drangen aber nicht ins Erdreich ein und konnten schnell entsorgt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 08:30 Uhr