Stand: 20.06.2024 09:50 Uhr Bewährungsstrafe für Messerangriff in Rendsburg

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Rendsburger (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Parkhaus im September 2023 hat das Landgericht Flensburg den Angeklagten am Mittwoch zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Laut einem Sprecher des Landgerichts hatte der Jugendliche das Opfer zunächst erpresst und dann mit einem Messer angegriffen. Der Mann starb an den Verletzungen. Dies sei laut Gericht aber nicht von dem Jugendlichen beabsichtigt gewesen.

