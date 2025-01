Stand: 28.01.2025 09:19 Uhr Nach Raubüberfall in Trappenkamp: Polizei sucht Täter mit Fotos

Nach einem Überfall in einem Supermarkt in Trappenkamp (Kreis Segeberg) sucht die Kriminalpolizei Bad Segeberg nach Zeugen. Dazu hat sie jetzt Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen. Bei der Tat in der Erfurter Straße Mitte Dezember hatte der Täter eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und erbeutete rund 1.000 Euro. Er konnte flüchten. Er hatte sich kurz zuvor an einer Tankstelle aufgehalten, wo er gefilmt wurde. Der Mann wird auf Anfang 20 geschätzt und hat während der Tat eine orangefarbene Jacke getragen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg