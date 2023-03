Nach Computer-Diebstahl in Schule Todenbüttel: Diebe gefasst Stand: 27.03.2023 17:17 Uhr Mitte März wollte sich eine Jury das Computer-Projekt der Gemeinschaftsschule Todenbüttel ansehen. Doch wenige Tage zuvor zerstörten Diebe die Arbeit der Schüler. Die Diebe sind mittlerweile gefasst und Spenden helfen dem Projekt wieder auf die Beine.

Die Einbrecher, die Hardware-Teile des Computer-Projektes gestohlen hatten, sind gefasst. Einige Teile wurden der Schule von der Polizei zurückgegeben. Den Großteil hatten die Diebe allerdings schon im Internet verkauft. Die Schüler sind trotzdem erleichtert. Der 16-jährige Piet Claußen sagte: "Ich habe jetzt ein besseres Gefühl. Man weiß halt, dass es wahrscheinlich nicht nochmal passieren wird."

Die Idee: Schulcomputer recyclen

Ressourcen schonen, Strom und CO2 einsparen: Das war die Idee von Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Todenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). In einer AG hatten sie alte Schulcomputer recycelt und mit neuen Bauteilen wieder fit gemacht. Am Wochenende zwischen dem 3. und 5. März wurde allerdings in ihrer Schule eingebrochen und die Arbeit der Schülerinnen und Schülern wurde gestohlen.

Die Diebe kannten sich in Schule gut aus

Die Täter brachen durch ein Fenster in die Schule ein. Offensichtlich wussten sie genau, wonach sie suchen mussten. Gezielt bauten sie nur die wertvollen Bauteile aus den Computern aus und ließen sich viel Zeit dabei. Das Kuriose: Einige nicht ganz so wertvolle Teile bauten sie sogar zum Teil wieder ein. Das spielt allerdings keine Rolle. Die Computer sind seit dem Diebstahl nicht mehr zu gebrauchen. Der Materialschaden beträgt 4.000 bis 5.000 Euro. Das ist aber nur der geringere Schaden. Der immaterielle Schaden sei um ein Vielfaches höher, so die Schule.

Einrichtung spendet 5.000 Euro

Nachdem NDR Schleswig-Holstein über den Fall berichtete, reagierte die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein schnell: "In diesem Fall mussten wir nicht lange nachdenken: Wir wollen uns doch das vorbildliche Engagement der Schülerinnen und Schüler für die Energiewende und den Klimaschutz nicht durch solche Straftäter vermiesen lassen." Noch einmal will die gemeinnützige Einrichtung das Projekt mit 5.000 Euro unterstützen. Außerdem erhielt die Schule über 40 Emails und unzählige Anrufe mit Hilfsangeboten. Weitere 5.000 Euro wurden von Privatpersonen gespendet. Außerdem wurden der Schule viele Computerteile geschenkt.

Lehrer: "Die Schüler stehen jetzt mit nichts da"

Durch das Projekt, das Recyceln der Computer, wurden nach Angaben der Gemeinschaftsschule bislang 16 Tonnen CO2 eingespart. Der Stromverbrauch der Computer sank von 100 Watt auf 30 Watt. Für den Leiter der AG, Informatiklehrer Stefan Meßfeldt, ist der Diebstahl eine echte Katastrophe: "Die Schülerinnen und Schülern haben viel Zeit und Arbeit investiert. Sie haben für das Projekt ihre Freizeit geopfert. Jetzt stehen sie mit nichts da."

Am Montag (13.3.) wollte die AG ihre Ergebnisse eigentlich einer Jury der Uni Kiel und dem Bildungsministerium vorstellen. Doch dazu kam es nicht. Die Kriminalpolizei ist zwar auf der Suche nach den Dieben. Doch auch wenn die Täter gefasst werden, ist es ungewiss, ob die Schülerinnen und Schüler ihre wichtigsten Bauteile zurückbekommen.

Preisgekröntes Projekt für die Energiewende

Die Idee, Kosten zu sparen und PC-Infrastruktur zu recyceln, interessierte viele. Es gab Anrufe von zahlreichen Schulen aus ganz Deutschland. Die Schülerinnen und Schüler aus Todenbüttel wurden im vergangenen Jahr von der Telekom-Stiftung nach Bonn eingeladen, um ihr Projekt zu präsentieren. Außerdem erhielten sie eine Förderung vom Land.

