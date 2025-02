Stand: 06.02.2025 09:08 Uhr NOK: Frachtschiff fährt zwei Mal in Böschung

Gleich zwei Mal ist nach Angaben der Polizei ein Frachtschiff im Nord-Ostsee-Kanal in die Böschung gefahren. Das langgezogene Gütermotorschiff war in der Nacht zu Mittwoch auf dem Weg von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) Richtung Kiel. Laut Polizei war beim ersten Mal ein Elektronikfehler die Ursache - beim zweite Mal ein Maschinenausfall. Nach Anweisung der Verkehrszentrale des Nord-Ostsee-Kanals brachten zwei Schlepper das Schiff schließlich in den Zielhafen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kiel