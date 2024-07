Stand: 10.07.2024 21:40 Uhr NOK-Fähre: Ratsversammlung Brunsbüttel verabschiedet Resolution

Einstimmig hat die Ratsversammlung Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) am Mittwochabend eine Resolution beschlossen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird in dem Schreiben aufgefordert, sich umgehend um die Probleme zu kümmern und einen verlässlichen Fährbetrieb sicherzustellen.

Brunsbüttel ist durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals in zwei Stadteile getrennt worden. Eigentlich sollen von 6 bis 22 Uhr zwei große Fähren in Betrieb sein, sodass alle zehn Minuten eine Fähre fährt. Doch das klappt nur noch selten. Mal ist ein technischer Defekt der Grund, mal fehlt Personal. Das sei für die Bürgerinnen und Bürger und für die Betriebe im größten Industriegebiet Schleswig-Holsteins ein unhaltbarer Zustand, so Bürgervorsteher Kunkowski.

Ärger über lange Wartezeiten oder Umwege

Hintergrund: Fällt eine der beiden Fähren aus, müssen Pendler oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder auf die Hochbrücke im Verlauf der B5 ausweichen - das bedeutet einen Umweg von 20 bis 30 Minuten. Für viele Beschäftigte der großen Chemie-Betriebe im Industriegebiet Brunsbüttel, aber auch Schüler oder Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr wird das oft zum Problem.

Ratsversammlung hat Resolution verabschiedet

Nach mehreren ergebnislosen Gesprächen mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wenden Kommunalpolitiker sich nun mit ihren Forderungen an Wissing. Im Herbst soll ein Krisentreffen stattfinden - auch mit Wissing.

