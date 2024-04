Stand: 09.04.2024 07:04 Uhr NATO-Luftwaffen-Manöver in Jagel

In Schleswig-Holstein soll es im Juni wieder ein Luftwaffen-Manöver geben: Rund 60 Jets und Hubschrauber werden in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg erwartet. Das NATO-Manöver heißt "Tiger Meet" und findet nach 2004 und 2014 bereits zum dritten mal in Jagel statt, wie ein Sprecher des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 Immelmann mitgeteilt hat. Fast zwei Wochen wird die Übung dauern, und zwar vom 3. bis zum 14. Juni. Soldaten aus elf NATO-Staaten nehmen daran teil, einerseits um Erfahrungen auszutauschen, andererseits um die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Anwohnerinnen und Anwohner in der Region müssen in der Zeit mit mehr Luftverkehr und damit auch mehr Lärm rechnen.

