Mühle St. Johannis in Flensburg bekommt ein zweites Leben Stand: 25.08.2023 14:06 Uhr Lutz Fiesser saniert die Mühle St. Johannis in Flensburg und baut Ferienwohnungen. Die gesamten Ersparnisse der Familie sind in seine Vision von dem historischen Gebäude geflossen.

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg war die Mühle zum letzten Mal produktiv, damals wurde noch Korn gemahlen. In den 1990er-Jahren erschien das Schicksal der St. Johannis-Mühle in Flensburgendgültig besiegelt. Die Kappe - der drehbare Kopf, an dem auch die Flügel angebracht sind - stand kurz vor dem Einsturz und musste abgebaut werden. Obwohl das Gebäude unter Denkmalschutz steht, rottete es über Jahrzehnte vor sich hin. Doch vor zwei Jahren hat sich Lutz Fiesser, der Gründer der Flensburger Phänomenta, der Holländermühle angenommen und baut sie nun mit viel Herzblut wieder auf.

Sanierung der Mühle ist ein Millionenprojekt

Weil sich niemand mehr um das Gebäude gekümmert und die nötigen Investitionen getätigt hat, verfiel die Mühle über die Jahre zusehends. Die Instandhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes kostet. Aus diesem Grund soll sie sich künftig auch selbst bezahlen. Lutz Fiesser plant vier Ferienwohnungen - ein Millionenprojekt. Um die Kosten zu decken, müssten diese zusammen am Tag rund 400 Euro einbringen, sagt er. Fiesser ist optimistisch, dass sein Plan aufgehen wird. Er habe selbst einmal in einer Mühle gewohnt und erinnere sich noch an die "kuschelige" Atmosphäre.

Höhepunkt im Leben des beauftragten Architekten

Architekt Peter Petersen soll mit seiner Expertise für Baugeschichte und Denkmalpflege dafür sorgen, dass aus dem verfallenen Gebäude eine Wohlfühloase für Urlauber wird. Dieser Auftrag stellt einen Höhepunkt seines Berufslebens dar: "Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Zum Abschluss meiner beruflichen Laufbahn." Dabei steht er auch vor zahlreichen Herausforderungen: An der Mühle ist praktisch nichts gemauert, das Holzgestell ruht direkt auf dem Boden. Und alles ist sehr beengt. Wo lässt sich am besten eine Dusche einbauen? Wo kann später ein Schrank stehen? Man müsse sich da laut Petersen Stück für Stück herantasten. Hinzu kommen erhöhte Brandschutzauflagen. Die Arbeiten müssen in sämtlichen Details eng mit einem Statiker und der Denkmalpflege abgestimmt werden.

Im Oktober sollen die Wohnungen eingerichtet sein

Nach der Fertigstellung der Ferienwohnungen im Herbst sollen auch bald die ersten Urlauber die Aussicht von der Anhöhe im Flensburger Stadtteil Sandberg genießen können. Damit die Mühle St. Johannis auch von außen wieder ein Schmuckstück wird, soll im Frühjahr die Kappe wieder aufgesetzt werden. Auch ihre Flügel soll die Mühle zurückbekommen. Wann sie sich wieder drehen werden, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 22.08.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg